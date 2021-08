Série D: Técnico testa positivo para covid-19 e vira desfalque em time gaúcho

Caxias do Sul, RS, 03 (AFI) – O técnico Rafael Jaques é desfalque certo no Caxias-RS para a décima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque testou positivo para covid-19 e já iniciou isolamento social com acompanhamento do departamento médico do clube.

O treinador de 45 anos relatou sintomas ainda no domingo e iniciou o isolamento. Ele ainda não tomou nenhuma dose da vacina. Antes dele, o gerente de futebol Ademir Bertoglio também testou positivo.

O Caxias é o terceiro colocado do Grupo A8 com 13 pontos. No próximo domingo, às 15h, o time grená entra em campo para enfrentar o Aimoré-RS, fora de casa.