Série D: Time do Mato Grosso completa 50 jogos como profissional neste domingo

Nova Mutum, MT, 17 (AFI) – O Nova Mutum-MT foi fundado em setembro de 1988, mas somente se profissionalizou em 2019. Desde então, foram 49 partidas, títulos estaduais e vagas para Copa do Brasil, Copa Verde e o próprio Campeonato Brasileiro Série D.

A primeira conquista foi do Campeonato Mato-grossense da segunda divisão, e, na última temporada, da elite. O aproveitamento, até o momento, também impressiona. Principalmente pelo fato de que o Nova Mutum ainda não perdeu em casa, no Valdir Doiho Wons.

O time acumula 20 vitórias, 22 empates e sete derrotas, todas comandadas por William de Mattia. O treinador está à frente do Nova Mutum desde a profissionalização e, apesar das comemorações, quer entrar em campo no jogo de número 50 para ganhar.

“É um grande fato. Estou junto com o clube alcançando esses 50 jogos e compartilho com todos essa marca. É um fato muito importante, desde 2019 alcançando os objetivos. Agora é trabalhar muito para neste jogo de domingo alcançar os objetivos do clube. É foco total, sabemos da competitividade da competição. Será um jogo muito importante.”

O JOGO 50

O Nova Mutum enfrenta o Brasiliense-DF, neste domingo (22), às 16 horas, em casa, pela 12ª rodada. O presidente Anir Siqueira celebra a marca histórica para o Azulão e ressalta a presença de um adversário como o Brasiliense para “coroar”.

“Torcedores, patrocinadores, colaboradores, diretoria, pessoas que aprenderam a gostar deste clube que é tão jovem e já nos deu muitas alegrias, domingo vai ser uma grande emoção para todos. Vamos completar 50 jogos como profissional e logo contra o Brasiliense, que é uma equipe que já foi da elite do futebol brasileiro, com uma certa idade também e vem a coroar esta grande marca para o Nova Mutum Esporte Clube.”

‘NOME NA HISTÓRIA’

O Nova Mutum é o vice-líder do Grupo A5 com 18 pontos, a quatro do primeiro colocado Aparecidense-GO. A distância para o quinto é de apenas um. Faltam três rodadas para o fim da Fase de Grupos e uma classificação seria impressionante.

“O Nova Mutum Esporte Clube está escrevendo o nome na história do futebol estadual e brasileiro. Com objetivos claros de levar o nome da cidade para o Brasil, tem representado bem em todas as competições profissionais. Mas mais do que isso, incluiu escolinhas de futebol na cidade, equipe de futebol feminino e equipes de juniores, formadas por atletas da cidade”, comentou o diretor de Marketing, Ricardo Balbinot.