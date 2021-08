Série D: Tocantinópolis-TO anuncia lateral-esquerdo ex-Vila Nova

Palmas, TO, 19 (AFI) – O Tocantinópolis anunciou a chegada do lateral-esquerdo Eric Vieira, para a reta final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O nome do jogador de 21 anos já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

TRAJETÓRIA

O lateral já passou pelas bases de Paysandu-PA e Palmeiras, e teve passagens pelo Vila Nova-GO, Real Brasília-DF, Ponte Preta, Tiradentes-PA e Carajás-PA.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O time volta a campo em casa, contra o 4 de Julho neste sábado (21), às 16h, no estádio Ribeirão

