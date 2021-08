Série D: Tocantinópolis-TO decide por saída de técnico após derrota em duelo estadual

Tocantinópolis, TO, 09 (AFI) – Neto Costa não é mais técnico do Tocantinópolis-TO para a reta final da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. O clube, porém, afirmou que a saída é para que Neto cuide da saúde e que ele retornará à comissão para o Campeonato Tocantinense, previsto para retornar em dezembro.

O clube também já definiu o substituto para os últimos quatro jogos da Série D. Trata-se de Jairo Nascimento, ex-Imperatriz-MA.

Neto Costa estava em sua segunda passagem no TEC desde o início de 2020. Na última rodada, o TEC foi derrotado pelo Palmas-TO por 2 a 1.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Após a derrota para o Palmas-TO por 2 a 1, o Tocantinópolis segue com sete pontos na oitava e última colocação do Grupo A2. São sete pontos a menos do que o Imperatriz, que fecha o G4.

O TEC volta a campo no sábado, às 15h, quando visita o líder Guarany de Sobral-CE, com 19 pontos, pela 11ª rodada.