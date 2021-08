Série D: Torcedor do ABC-RN morre após ser baleado no dia do clássico com o América-RN

Natal, RN, 23 (AFI) – Kadson Vinicio Miranda do Nascimento, torcedor do ABC-RN de 23 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira após ser atingido por um tiro de arma de fogo horas antes do clássico ABC x América, no domingo. Ele estava no Hospital Santa Catarina, em Natal.

O CASO

De acordo com a Polícia Militar, Kadson e outros torcedores do ABC estava em um ponto de ônibus quando foram atacados com tiros feitos por homens dentro de um carro. Existe a suspeita de que os atiradores sejam torcedores do América.

Kadson foi atingido no tórax, passou por cirurgia e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu. A Polícia Militar parou torcedores do América em busca de suspeitos ainda no domingo, mas sem sucesso.

SÉRIE D

ABC e América se enfrentaram no domingo, às 16h, no Frasqueirão, e, Natal (RN), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O ABC venceu por 3 a 1 e lidera com 25 pontos. O adversário segue com 21 na vice-liderança. Os dois já estão classificados ao mata-mata.