Série D: Torcida do Penarol-AM faz festa e recepciona time em jogo que definiu classificação

Itacoatiara, AM, 25 (AFI) – Se depender da empolgação do seu torcedor, o Penarol-AM terá um futuro brilhante na atual Série D do Campeonato Brasileiro. A torcida fez grande festa antes e depois da partida do último domingo, que definiu a classificação da equipe à segunda fase.

Antes da vitória sobre o Fast Clube por 2 a 1, a torcida do Leão marcou presença nos arredores do Estádio Floro de Mendonça para recepcionar a equipe. Com o triunfo e a vaga garantida, a festa prosseguiu após o duelo.

A ideia de apoiar o time antes dos jogos surgiu através do WhatsApp, antes da partida diante do Galvez-AC, pela 11ª rodada do nacional.

SITUAÇÃO DO TIME

Com o último resultado, o Penarol assumiu a terceira colocação do Grupo A1, com 20 pontos, sete a mais que o próprio Fast Clube, quinto colocado, com duas rodadas para o fim da primeira fase.

Na próxima rodada, a equipe amazonense visita o líder Castanhal-PA, neste domingo, às 15h, fora de casa.