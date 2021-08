Série D: Treinador garante time na próxima fase: ‘Não tenho dúvidas’

Aracaju, SE, 04 (AFI) – Quem não queria ter a confiança do treinador do Sergipe-SE? Há cinco rodadas do término da primeira fase, Elias Borges cravou que o time avança no Campeonato Brasileiro Série D. Você deve pensar que o Colorado é líder isolado no Grupo A4, mas não. Está a quatro pontos. O Sergipe abre o G4 com 11.

A explicação do comandante, porém, passa por outros pontos. Desde a primeira rodada, a equipe marcou presença entre os quatro primeiros; a defesa é a segunda menos vazada; e a diferença para o quinto colocado, a maior entre os oito grupos, são quatro pontos.

“O time está no caminho certo. Vamos para a 10ª rodada e em momento nenhum nós saímos do G-4 e, também, sofremos pressão daquele quinto lugar nos ameaçando. Então, eu acho que o time vai se classificar, não tenho dúvida disso, vai estar no G-4 final. Agora só nos resta trabalhar, buscar os primeiros lugares da nossa chave, porque esse é o nosso objetivo.”

No domingo (08), às 16 horas, o Sergipe volta a campo e recebe, no Batistão, o sétimo ASA-AL. Mais uma vitória está nas contas de Elias Borges. O adversário tem a segunda pior defesa do grupo com 13 gols sofridos. Só perde para o lanterna (8°) Murici-AL, que tomou 14.