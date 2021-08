Série D: Treze-PB emite nota oficial por arbitragem ‘vergonhosa’ após empate

Campina Grande, PE, 03 (AFI) – O Treze-PB não ficou nada satisfeito com a arbitragem de Irinaldo Jorge dos Santos Silva (BA) no empate por 2 a 2 com o América-RN na última rodada. A diretoria emitiu longa nota de repúdio, assinada pelo presidente Walter Cavalcanti Júnior.

Na nota, são elencados três erros principais: anulação de gol legítimo, pênalti não marcado e pênalti inexistente para o adversário. O clube classificou a atuação do árbitro como “vergonhosa”.

Com o empate por 2 a 2, o Treze chegou a 12 pontos, ainda no G4 do Grupo A3, em quarto lugar. Volta a campo no domingo, às 16h, quando faz o clássico com o Campinense, terceiro colocado com apenas dois pontos a mais. O América é vice-líder com 15.

CONFIRA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

O TREZE FUTEBOL CLUBE, através da sua presidência e demais diretorias do futebol profissional, avaliando a arbitragem do jogo deste sábado, 31/07/2021, entre América/RN x Treze, repudia os erros cometidos na partida pelo árbitro IRINALDO JORGE DOS SANTOS SILVA (CD/BA), chancelado pela Confederação Brasileira de Futebol, e seus assistentes, que resultaram, ao final do jogo, EM UM EMPATE.

O TREZE FUTEBOL CLUBE classificou como VERGONHOSA a forma como o senhor IRINALDO JORGE DOS SANTOS SILVA (CD/BA) conduziu a partida.

Além das inversões de faltas ofertadas pela arbitragem nos dois tempos de jogo, nosso repúdio se baseia nos seguintes fatos:

ANULAÇÃO DE UM GOL LEGÍTIMO;

PENALTI NÃO MARCADO EM NOSSO ZAGUEIRO EULLER VIANA;

MARCAÇÃO DE UM PENALTI PARA O ADVERSÁRIO, ONDE NOSSO ATLETA NÃO TOCOU EM NENHUM MOMENTO NO ATLETA ADVERSÁRIO.

Por meio desta nota, o Presidente do TREZE FUTEBOL CLUBE, WALTER CAVALCANTI JÚNIOR, declara:

“É IMPOSSIVEL ver um trabalho, sendo foi feito com tanto esforço e dedicação, e em um mundo tão cheio de informações rápidas, você se sentir no momento do JOGO sem forças para esse tipo de acontecimento, nos vem a pergunta: a quem recorrer? A Federação? A CBF?

A verdade é, precisamos de trios de árbitros capazes de fazer futebol e com a certeza que não irão SUJAR o nosso TRABALHO.

“ISSO É UM ABSURDO! ATÉ QUANDO SERÁ ASSIM? NESSA SÉRIE D COM O NOSSO GALO JÁ NÃO É A PRIMEIRA VEZ, ESPERO QUE TENHA SIDO A ULTIMA! ESTAMOS INDIGNADOS COM O QUE ACONTECEU NA ARENA DAS DUNAS.”

NOSSA DIRETORIA não entende e não vai concordar com atuação de arbitragem desastrosa, tendenciosa e muito prejudicial ao TREZE FUTEBOL CLUBE.

Campina Grande, 03 de agosto de 2021

Walter Cavalcanti Junior

Presidente Executivo