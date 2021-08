Série D: Treze-PB fecha com dois atacantes para buscar classificação

Campina Grande, PB, 25 (AFI) – O Treze-PB fechou com mais dois reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. São eles: os atacantes Dener e Núbio Flávio. A confirmação foi do gerente de futebol do clube, Fernando Gaúcho.

“Eles chegam também para a pré-Copa do Nordeste (em setembro), mas nosso foco total é em buscar a quarta vaga na próxima fase da Série D”, disse.

“Futebol é imprevisível e tudo pode acontecer. Por isso, enquanto tivermos 1% de chance de classificação, vamos lutar para honrar a camisa do Treze e buscar esta vaga”, complementou.

QUEM SÃO ELES?

Mais novo da dupla, Dener tem 23 anos e estava no Ipatinga, onde disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro. Ele também já defendeu clubes paulistas, como Marília, São José e Portuguesa Santista.

Já Núbio Flávio, de 29 anos, teve passagens por ABC-RN, Paraná, Fortaleza, entre outros. Ele estava no Floresta-CE, onde disputava a Série C do Brasileiro.

FOCO NA VAGA

O Treze ocupa a quinta colocação do Grupo A3 da Série D, com 14 pontos, três a menos que o Atlético-CE, o primeiro no G-4. As equipes se enfrentam na próxima rodada.

A equipe do técnico Welington Fajardo precisa vencer o seu jogo e torcer por outros resultados na última rodada para garantir a classificação.