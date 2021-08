Série D: Uberlândia anuncia contratação de volante para sua terceira passagem

Uberlândia, MG, 11 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, o Uberlândia anunciou a contratação do volante João Paulo, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 32 anos, vai para a sua terceira passagem no clube. . Antes, jogou nas temporadas de 2016 e 2017.

TENTA ESTREAR

João Paulo já chegou em Minas e foi integrado ao elenco, treinando com o restante da equipe. Mas ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para poder estrear no sábado, às 16h, contra a Caldense, no Parque do Sabiá.

TRAJETÓRIA

Além do Uberlândia, o volante tem longa história no Villa Nova-MG e passagens por outros time de Minas, como Boa Esporte, Tricordiano e URT, por onde disputou o Campeonato Mineiro 2021.

