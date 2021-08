Série D: Um dos remanescentes no Central-PE fala sobre momento e afirma: ‘Iremos lutar’

Caruaru, PE, 04 (AFI) – O Central-PE muda treinador, presidente, vende e contrata jogadores, mas um nome sempre continua: Eduardo Favero. O zagueiro “driblou” os cortes da diretoria e segue titular absoluto na Patativa.

Só nos últimos dias, o gerente de futebol Lino e o presidente Alexandre César Leite renunciaram aos cargos. Há quase um mês o treinador e ex-jogador da seleção brasileira, Júnior Baiano pediu demissão. Clênio Lima assumiu a presidência e Nilson Corrêa é o atual comandante.

REFORÇO DO PALMEIRAS SONHA COM SELEÇÃO BRASILEIRA

SERÁ QUE NÃO ATRAPALHA?

O defensor que não é bobo sabe como anda a situação. Dentro de campo não é muito diferente, o Central é o lanterna do Grupo A2 no Campeonato Brasileiro Série D. Eduardo, porém, acredita que o elenco tenta não misturar os problemas.

“O Central passa hoje por um momento delicado, tanto dentro quanto fora de campo. A gente procura se fechar e não deixar essas coisas extracampo atrapalhem em campo. A gente mudou nossa postura e temos buscado os resultados, que não tem vindo.”

‘A SAÍDA É VENCER’

O zagueiro titular também não se abala e ainda confia na classificação para a próxima fase. Há cinco rodadas do fim, a Patativa tem sete pontos, a cinco do quarto colocado Treze-PB.

“Não temos que nos apegar ao que passou. Vamos focar no próximo jogo e fazer nosso melhor. Enquanto tivermos chances, iremos lutar. A saída é vencer. Vamos focar jogo a jogo, um passo de cada vez.”

HORA DOS TRÊS PONTOS

O Central volta a campo em casa, no Lacerdão, neste domingo (08), às 16 horas. O adversário é o Sousa-PB, que está sexto lugar no grupo. A Patativa só venceu uma, até o momento, no segundo jogo, ou seja, há quase dois meses.