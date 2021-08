Série D: União-MT consegue liberação para ter público em jogos como mandante

Rondonópolis, MT, 25 (AFI) – O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu uma liminar ao União-MT permitindo que o clube mande seus jogos no Campeonato Brasileiro Série D com a presença de torcida. Aqueles que quiserem ir aos jogos devem estar com a vacinação completa e apresentarem teste negativo para Covid-19 feito em, no máximo, 48 horas antes do início da partida.

A medida não deve valer para o confronto do próximo sábado, diante do Goianésia-GO, pela penúltima rodada da primeira fase. Portanto, o público só deve comparecer ao estádio Lhutero Lopes a partir do mata-mata. O estádio poderá receber 30% de sua capacidade, ou seja, cerca de 5.700 pessoas, já que abriga 19.000 torcedores.

SITUAÇÃO

O União-MT já está garantido na próxima fase. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo A5 com 21 pontos, conquistando até aqui seis vitórias, três empates e três derrotas. Restam duas partidas para o fim da primeira fase.