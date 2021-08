Série D: União-MT reforça setor ofensivo com destaque do estado

Cuiabá, MT, 24 (AFI) – O União-MT já pensa na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. O time garantiu a classificação na última rodada, com a vitória por 3 a 0 sobre o Gama-DF, fora de casa, e anunciou a contratação do atacante Cleberson Tiarinha.

O jogo acabou de ser campeão da Segundo Divisão no Campeonato Mato-Grossense, no início de agosto, como um dos grandes nomes na campanha do Sport Sinop. Tiarinha marcou quatro gols. Um deles na final, contra o Academia por 2 a 0.

TRAJETÓRIA

O atacante de 25 anos foi revelado no Cuiabá e, de cara, levantou o troféu da elite no Estadual, em 2017. Cleberson Tiarinha, porém, não engatou e passou por clubes de menores expressão tanto em Mato Grosso, como fora.

Além de Sport Sinop, ele acumula passagens por Luverdense-MT, Mixto-MT, Fluminense de Feira-BA, Remo, Vila Nova-MG e CRAC-GO.

DÚVIDA E CERTEZA

Cleberson Tiarinha ainda não está no BID e aguarda estrear na próxima rodada. O terceiro colocado com 21 pontos no Grupo A5, União-MT recebe, no Luthero Lopes, o Goianésia-GO, às 16 horas do sábado (28).

Quem é certeza que fica de fora é Ricardo Verza. O Hetten, da Arábia Saudita, enviou uma proposta e o atleta pediu para ser negociado. O Colorado aceitou, sem problemas.