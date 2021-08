Série D: “Velho novo” treinador do Itabaiana-SE confia no fim da má fase

Itabaiana, SE, 11 (AFI) – O Itabaiana-SE apresentou um novo treinador no último domingo. Um dia após empatar com o Murici-AL em 2 a 2 e completar a sequência de quatro jogos sem vitória. Rodrigo Fonseca, que já trabalhou no time anteriormente, foi o nome escolhido.

O comandante foi apresentado no início da semana e se mostrou confiante para a reta final do Campeonato Brasileiro Série D. O Itabaiana chegou a liderar o Grupo A4, mas, agora, ocupa a quarta colocação com 16 pontos, a três do quinto Atlético-BA.

MESSI BRINCA COM OS FILHOS NO ESTÁDIO DO PSG

RECUPERAÇÃO

“O futebol é momento”, quem nunca ouviu essa? Pois é, no Itabaiana, o recém-chegado Rodrigo Fonseca pega uma equipe longe da boa fase. A missão do novo técnico é recuperar o desempenho do início da competição e ele confia no elenco.

“A expectativa (para o trabalho) é muito boa, o grupo já demonstrou isso dentro da competição. Fez um primeiro turno excelente, infelizmente teve essa queda de rendimento, coisa natural do futebol. Agora temos que recuperar esses pontos perdidos para buscar essa classificação.”

ESTREIA

Neste domingo (15), às 16 horas, Rodrigo Fonseca tem o primeiro compromisso à frente do Itabaiana contra o ASA-AL, no Paulo Roberto. O adversário é o vice-lanterna (7°) do Grupo com seis pontos.

As próximas rodadas são contra times que brigam pela classificação e uma vitória em casa, pode fazer toda a diferença na mentalidade dos jogadores, antes da difícil sequência.

“Temos quatro jogos difíceis, começando agora pelo ASA, que é uma equipe tradicional, mas nossa equipe tem toda a condição de se impor e buscar o resultado positivo e para já encaminhar uma classificação.”