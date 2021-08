Série D: Vindo de problemas, mas com time completo, Santo André recebe a Portuguesa

Santo André, SP, 20 (AFI) – Com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, o Santo André encara a Portuguesa em duelo que vale a liderança do Grupo A7. O duelo acontece neste sábado, às 15h, na Arena Inamar, em Diadema, pela 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Ramalhão é o vice-líder com 17 pontos, a Lusa está na ponta com 19.

TREINAMENTOS

Comandado pelo técnico Wilson Junior, o time vem realizando treinamentos tático no Poliesportivo Jairo Livolis ao longo da semana.

SEM PROBLEMAS

Para o duelo, o time não conta com nenhuma baixa ou suspensão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que deve entrar em campo pode ser o mesmo da última rodada: Fabrício Araújo; Eliandro, Léo Gobo, PV e Ruan; Bruno Luis, David Ribeiro, Glédson e Gian; Nunes e Will.