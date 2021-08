Série D: Volante do Santo André mira vitória no Rio de Janeiro para garantir classificação

Santo André, SP, 26 (AFI) – O Santo André pode confirmar já neste fim de semana a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples sobre o Boavista-RJ, no Rio de Janeiro, garante o time do ABC no mata-mata.

FOCO NA VITÓRIA

O volante Dênis Germano sabe das dificuldades que a sua equipe vai enfrentar, mas confia no resultado positivo.

“A expectativa é de vitória. Sabemos que será uma partida bem aguerrida no Rio de Janeiro, contra uma excelente equipe. Mas vamos buscar os nossos objetivos dentro do campeonato”, disse.

SITUAÇÃO NO GRUPO

Com o empate diante da Portuguesa, na última rodada, o Santo André caiu para a terceira colocação do Grupo A7, com 18 pontos.

Caso vença o Boavista-RJ, o clube do ABC garante a classificação para a segunda fase da Série D.