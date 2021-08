Série D: Ypiranga-AP anuncia defensores com passagens por Fortaleza e CRB

Macapá, AP, 04 (AFI) – Treinador saiu, jogadores chegaram. O comandante Ari Grecco pediu demissão do Ypiranga-AP na terça-feira. Um dia depois, o clube anuncia a chegada de dois reforços para a defesa: Alan Ferreira e Cacá Basílio. Ambos já foram regularizados e podem estrear.

Ari ficou apenas 22 dias e venceu apenas uma em quatro partidas. A saída foi por conta de uma proposta do exterior. Dos novos nomes, um é velho conhecido da torcida do Clube da Torre.

QUEM SÃO?

O zagueiro Alan Ferreira estava no Amazonas-AM, porém, desde 2017, participou de todas as temporadas do Ypiranga-AP. O atleta de 24 anos iniciou a trajetória no futebol pelas categorias de base do atual terceiro colocado do Brasileirão, Fortaleza.

O jovem Cacá Basílio atuou pelos Aspirantes do CRB em 2020. O lateral-direito que joga de zagueiro e volante, também passou pelo Ipatinga-MG antes de acertar com o Ypiranga.

PRÓXIMO DUELO

O Clube da Torre está em quinto lugar no Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D com os mesmos 11 pontos do quarto Penarol-AM. Na próxima rodada, sob o comando do novo técnico Ewerton Reis, o Ypiranga recebe o líder Castanhal-PA no Zerão, neste domingo (08), às 18 horas.