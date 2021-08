Série D: Zagueiro do Rio Branco VN-ES se lesiona e está fora da temporada

Venda Nova do Imigrante, ES, 27 (AFI) – O Rio Branco VN-ES perdeu um jogador para o restante do Campeonato Brasileiro Série D. O zagueiro Daniel Felipe sofreu duas lesões no joelho e não joga mais nesta temporada.

O atleta vai passar por cirurgia no menisco e no ligamento cruzado do joelho esquerdo. A previsão de retorno é entre sete e nove meses.

“Nosso zagueiro Daniel está fora do restante da temporada! Atleta sofreu lesão e vai ter que operar o menisco e o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Previsão de 7 a 9 meses fora dos gramados. Desejamos força e uma breve recuperação!”, informou o clube.

RETA FINAL

O Brancão Polenteiro está em uma disputa acirrada pela vaga na próxima fase. No Grupo A6, a equipe está no quinto lugar, com 18 pontos, mas só três atrás da vice-líder Caldense-MG.

O próximo compromisso é contra o Boa Esporte-MG, sábado, às 17h, em confronto direto, fora de casa.