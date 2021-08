Sertanejo Munhoz apresenta a nova namorada, oito meses após fim do casamento

A fila andou para o sertanejo Munhoz Frango, da dupla com irmão Mariano. Oito meses após o fim do seu casamento com a nutricionista Rhayssa Carvalho, com quem se casou em fevereiro de 2020, o cantor do hit “Camaro Amarelo” surgiu nas redes sociais com a nova namorada, a engenheira agrônoma Alana Neto, de Campo Grande (MS).