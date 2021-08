Sertanejos Fernando e Sorocaba anunciam turnê nos Estados Unidos

Fernando e Sorocaba farão uma turnê nos Estados Unidos no fim do mês de agosto. Após mais de um ano sem shows por conta da pandemia, a sequência de shows terá início em Orlando/FL, no dia 21, depois Boston/MA (22), Miami/FL (27), Danbury/CT (28), e o encerramento acontece em São Francisco/CA, no dia 29 de agosto.

“Estamos muito felizes em anunciar essa turnê e ansiosos demais para subir no palco depois de tanto tempo. A saudade de fazer show está grande então estamos preparando com muito carinho nosso repertório e todos os detalhes das apresentações. Vai ser lindo”, comenta Fernando.