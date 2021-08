Servidores da PGM são capacitados sobre nova regularização fundiária urbana

Nova legislação é tema de curso de qualificação na Procuradoria Geral do Município

Decom PMP

Investir na qualificação do servidor efetivo da Prefeitura de Penedo gera mais qualidade nos serviços prestados à população. A atualização também é necessária para acompanhar avanços na legislação.

Por isso, servidores efetivos lotados na Procuradoria Geral do Município (PGM) foram capacitados sobre regularização fundiária urbana (REURB), conjunto de procedimentos que viabiliza o direito à moradia de pessoas instaladas em aglomerados caracterizados como informais, inclusive com título de posse do imóvel.

Habituados aos conceitos fundamentais que norteiam questões relacionadas ao tema, o Procurador Municipal Francisco Sousa Guerra e assessores da PGM (Ana Maria Ribeiro e Sérgio Francisco dos Santos) concluíram curso on-line que prepara a equipe para futuras demandas.

Além da formação profissional de cada membro da equipe, a familiaridade com o assunto está diretamente relacionada ao desenvolvimento do Moradia Legal em Penedo, programa do Tribunal de Justiça de Alagoas realizado em parceria com as prefeituras para regularizar a posse de imóvel que, de fato, já pertencem a famílias de baixa renda.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP