Sessão pipoca com amor paterno: confira lista de filmes emocionantes para Dia dos Pais

O Dia dos Pais chegou e não há nada melhor do que compartilhar esta data especial ao lado daqueles que tanto amamos. Para os pais que são mais caseiros, o portal iBahia reuniu 5 filmes emocionantes com fortes figuras paternas. Pega a pipoca, chama o paizão e partiu maratonar!

Um original Netflix, ‘Paternidade’ é inspirado em uma história real, lançado em 2021. A trama mostra a vida de um pai viúvo e a sua forma de lidar com dúvidas, medos decepções e mamadeiras ao assumir a tarefa de criar a sua filha sozinho.

O filme gira em torno de Christopher Gardner (Will Smith), um vendedor batalhador que consegue a custódia do seu filho (Jaden Smith) e busca fornecer o melhor para ele. Christopher precisa também precisa encontrar um emprego e lidar com seus problemas pessoais.