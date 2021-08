Sexta-feira 13: confira dicas de filmes de terror para animar a noite

Quando o dia 13 do mês cai em uma sexta-feira, parece não ser um bom sinal. Se um poste piscar ou uma porta bater com o vento, então, piorou! Mas para os amantes de filme de terror, sextas-feiras 13 como hoje são perfeitas para um cineminha em casa. Para animar esse sextou, o iBahia separou uma lista com 6 filmes de terror das mais variadas épocas e estilos. Confira:

Esse filme foi responsável pelos pesadelos de muita gente. Apesar de ser de 1973, ele é um marco no gênero e até hoje é um dos mais temidos da história do cinema.

Onde assistir: HBO Go, Net Now

Ganhador do Oscar de melhor roteiro original em 2018, o filme possui uma reviravolta supreendete. Na trama, Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Onde assistir: Net Now