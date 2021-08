Sextou! Confira eventos online e presencial para curtir final de semana em Salvador

Salvador se mantem na fase verde devido à redução no número de casos de covid-19, o que significa que bares, restaurantes, museus e teatros já estão abertos ao público. Além disso, o toque de recolher foi suspenso no último dia 6. Relembre quais os tipos de evento estão funcionando na capital baiana.

Para que você fique por dentro dos principais eventos que acontecerão na capital baiana neste final de semana, o portal iBahia preparou uma lista de atrações para os dias 20, 21 e 22 de agosto. Dentre as alternativas, há atrações tanto online quanto presencial. Para os eventos presenciais estão disponíveis os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Confira lista:

SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Horário: 10 às 22h

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Medidas:

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Abertura do Festival Move – Música em Movimento

Horário: 15h

Local: https://bit.ly/mesamove

Preço: Gratuito

Show Online – Fernanndez

apresenta o show Canta Para

Elas

Horário: 19h

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Compras no site

Boteco do Bela – Show de Jairinho Magno

Horário: 18h às 20h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Preço: Gratuito

Medidas:

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Festival Gastronômico – Homenagem à Eliana Kertész

Horário:

Onde: Shopping da Bahia

Restaurantes Participantes: Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback

Quanto: R$ 46,90 (novos pratos)

SÁBADO, 21 DE AGOSTO

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Horário: 10 às 22h

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Medidas:

Show Online – Banda Limusine

Horário: 19h

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Compras no site

Boteco do Bela – Show de Ramon Corrêa

Horário: 18h às 20h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Preço: Gratuito

Medidas:

Festival Gastronômico – Homenagem à Eliana Kertész

Horário:

Onde: Shopping da Bahia

Restaurantes Participantes: Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback

Quanto: R$ 46,90 (novos pratos)

DOMINGO, 22 DE AGOSTO

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Horário: 12 às 21h

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Medidas:

Show Online – Sara

Abreu apresenta o show De

Rio A-Mar

Horário: 17h

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) – Compras no site

Boteco do Bela – Show de INDY

Horário: 18h às 20h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Preço: Gratuito

Medidas:

Festival Gastronômico – Homenagem à Eliana Kertész

Horário:

Onde: Shopping da Bahia

Restaurantes Participantes: Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback

Quanto: R$ 46,90 (novos pratos)