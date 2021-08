Shantal revela que fez um testamento: ‘Possibilidade de morrer no parto’

A influenciadora Shantal, grávida do segundo filho, contou aos seguidores no Instagram que fez um testamento, por causa de uma “pequena possibilidade de morrer no parto”. Ela contou que ficou pensativa sobre o assunto ao ver um filme com o marido Mateus Verdelho.

“Ontem eu assisti um filme com o Mateus e nem segui vendo por que a mulher, logo no começo, morre no parto. E eu tipo: ‘meu deus, eu vou parir daqui a pouco. Então fiquei com isso na cabeça'”, disse ela nos Stories.

“Existe uma possibilidade, muito pequena, de morrer no parto. É uma possibilidade minúscula, não se assustem, a medicina está muito avançada e é muito raro de acontecer. Mas enfim, existe”, continuou.

Por conta disso, ela revelou que fez um testamento e enviou para a família. “Ao invés de eu pensar que, pode ser que eu morra então vou escrever uma carta de despedida para todos os familiares e aqueles que eu amo, vou chorar, mas fui muito prática. Eu fiz o meu testamento de forma legal. Eu só organizei a vida dos meus dependentes, sem melodrama.”

“Simplesmente mandei no grupo da família e para o Mateus o que eu gostaria que fosse feito com o dinheiro. Então se eu morrer, está tudo certo. Ninguém vai passar perrengue”, finalizou a influenciadora, que está no nono mês de gestação.