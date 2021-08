Shopper oferece vagas em São Paulo

A Shopper, startup dona de um aplicativo para compras de artigos de supermercado 100% online, oferece vagas em São Paulo para profissionais de diversas áreas. A empresa, que recentemente anunciou um aporte de 120 milhões de reais, está com oportunidades abertas para os municípios de São Paulo, Osasco e Ribeirão Preto. Há, ainda, postos de trabalho que permitem a atuação remota.

As chances são para os cargos de Analista Administrativo(exclusivo para pessoas com deficiência), Analista de Experiência com o Cliente(exclusivo para pessoas com deficiência), Analista de Gestão de Estoque, Analista de Logística, Analista de Pré-Operação, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Operacional Jr, Coordenador de Operação, Desenvolvedor Web Full Stack, Estagiário, Operador Jr (exclusivo para pessoas com deficiência) e Supervisor Operacional.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, é claro, ainda que a empresa busca pessoas com vontade de aprender e de trabalhar, que sejam também disciplinados, responsáveis e racionais.

A lista completa de vagas disponíveis, com detalhes sobre as exigências e escopo de atuação, pode ser acessada diretamente no site https://shopper.gupy.io/. No endereço é possível, ainda, cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, conforme cargo de interesse.

Você Pode Gostar Também:

Sobre a Shopper

A startup, que já economizou mais de R$ 20 milhões de milhares de brasileiros, tem crescido exponencialmente desde sua fundação, em 2015. Assim, as contratações visam suportar essa expansão e vão de encontro com aa última rodada de investimento, que captou mais de R$120 milhões com o apoio de nomes conhecidos do mercado.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.