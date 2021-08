Show do ‘Criança Esperança’ é exibido nesta segunda-feira (23)

O show do ‘Criança Esperança’ será exibido nesta segunda-feira (23), logo após a novela ‘Império’. A apresentação será com filhos de educadores e o elenco é formado por Ivete Sangalo, Maju Coutinho, IZA e Luciano Huck.

Os shows terão atrações como IZA, Emicida, Luan Santana, Zezé di Camargo e Luciano, Juliette, Israel e Rodolfo, Barões da Pisadinha, Ludmilla, Dj Alok e muito mais. O programa também vai exibir vídeos com beneficiados do projeto, comandados por Maju, Huck, Regina Casé e Gil do Vigor.

É possível fazer doações durante o ano inteiro, pelo site do ‘Criança Esperança’, e pelo pix esperanca@unesco.org. Os recursos arrecadados são depositados diretamente na conta da Unesco, que é responsável pela seleção de projetos, por meio de edital público, realizado anualmente, além de monitorar e fazer o acompanhamento técnico e financeiro das instituições apoiadas. O ‘Criança Esperança’ é uma campanha de milhões de brasileiros, uma parceria Globo e UNESCO.

A direção artística do evento é de Antonia Prado, com direção executiva de Rafael Dragaud e direção de gênero de Mariano Boni.