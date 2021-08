Silvio Santos é internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein

A filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel informou nesta sexta-feira (13), que o pai de 90 anos está com covid-19. O anúncio foi feito em uma rede social. As primeiras informações são de que o apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na postagem, ela escreveu: “Olá, pessoal. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama…brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo. Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cíntia, Silva, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.”

De acordo com informações do IG, Silvio deu entrada na unidade hospitalar e foi diagnosticado com a doença ainda no atendimento inicial. No momento, o apresentador está sendo monitorado de perto pelos médicos. Ainda de acordo com o IG, a assessoria do SBT ainda não se pronunciou até o momento. As gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, foram suspensas por pelo menos uma semana.