O mês de agosto começa repleto de boas oportunidades para quem está em busca de uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho ou deseja ingressar em seu primeiro emprego. O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) anuncia mais de 140 vagas em Salvador nesta segunda-feira (2).

Na capital baiana, as chances são para as funções de Costureira de máquinas industriais, Assistente de Vendas de Imóveis, Assistente de Vendas de Imóveis (estágio), Fresador, Torneiro mecânico, Gerente de Açougue, Analista Ambiental, Auxiliar Administrativo (vaga exclusivo para pessoas com deficiência, estágio), Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado e a empresa contratante, mas há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, de ensino fundamental a ensino superior.

As vagas são rotativas, o que significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda das empresas solicitantes. Por isso, é importante se candidatar o quanto antes.

Como se candidatar

Os interessados em qualquer uma das vagas deverão agendar atendimento aqui e optar entre atendimento on-line ou presencial. Isso porque, devido à pandemia de Covid-19 o atendimento do Simm tem sido realizado de maneira híbrida, facilitando o acesso dos candidatos e evitando aglomeração.

Ainda, segundo o órgão, na primeira abordagem os atendentes consultam dados pessoais e currículos. Caso estejam adequados aos requisitos das vagas, os candidatos são encaminhados para entrevistas com psicólogo do órgão, que acontece via chat. O próximo passo é o recebimento de uma carta de recomendação para o processo seletivo das respectivas empresas solicitantes, caso seja tecnicamente aprovado.

Além disso, é importante notar que quem já estiver cadastrado no site deve atualizar o número do WhatsApp. Isso ajudará a equipe a entrar em contato no dia e hora em que forem marcados os agendamentos.