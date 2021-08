SIMM oferece 142 vagas de emprego nesta quarta-feira (11); confira lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 142 vagas de emprego nesta quarta-feira (11), sendo que 102 delas são para pessoas com deficiência.

VAGAS DO SIMM 11-08-2021

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite. Vaga zoneada para os bairros: Imbuí, Boca do Rio, Piatã, Doron, Patamares, Cabula VI, Pituaçu, Pernambués, Sussuarana, São Marcos, Pau Da Lima, Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e Alto do Coqueirinho.

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter perfil de liderança e disponibilidade para trabalhar tarde/noite. Vaga zoneada para os bairros: Imbuí, Boca do Rio, Piatã, Doron, Patamares, Cabula VI, Pituaçu, Pernambués, Sussuarana, São Marcos, Pau Da Lima, Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e Alto do Coqueirinho.

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite. Vaga zoneada para os bairros: Imbuí, Boca do Rio, Piatã, Doron, Patamares, Cabula VI, Pituaçu, Pernambués, Sussuarana, São Marcos, Pau Da Lima, Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e Alto do Coqueirinho.

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento com controle de estoque, perfil de liderança e disponibilidade para trabalhar tarde/noite. Vaga zoneada para os bairros: Imbuí, Boca do Rio, Piatã, Doron, Patamares, Cabula VI, Pituaçu, Pernambués, Sussuarana, São Marcos, Pau Da Lima, Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e Alto do Coqueirinho.