SIMM oferece 163 vagas de emprego nesta sexta-feira (13); confira lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 133 vagas de emprego nesta sexta-feira (13), sendo que 163 delas são para pessoas com deficiência.

Ensino médio completo ou Superior incompleto em Qualquer Área (estar cursando a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento Intermediário do Pacote Office, Conforme a Lei do Aprendizado faixa etária 18 a 22 anos.