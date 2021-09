SIMM oferece 175 vagas de emprego nesta terça-feira (31); confira lista

Para se candidatarem, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento.

VAGAS DO SIMM 31-08-2021

Assistente de Vendas de Imóveis

Ensino médio completo, sem experiência, Conhecimento Básico de Informática, Conforme a Nova a Lei Trabalhista a contratação será por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: comissão

10 Vagas

Técnico de edificações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência,imprescindível disponibilidade para trabalhar em Vera Cruz.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de Vendas de Imóveis (estágio)

Ensino médio incompleto (cursando 3º ano a noite) ou Superior incompleto em Qualquer Área (cursando a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento Básico de Informática

Salário: bolsa a combinar

10 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite. Vaga zoneada para os bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite. Vaga zoneada para os bairros do Imbuí a Itapuã.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: boa dicção e conhecimento intermediário de informática, ter disponibilidade total de horário.

Salário: a combinar + benefícios

6 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência,requisitos imprescindíveis: curso de auxiliar ou técnico em saúde bucal e CRO ativo.

Salário: 1.204,00+ benefícios

3 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência,requisitos imprescindíveis: curso na área e COREN ativo.

Salário: 1.296.08 + benefícios

3 Vagas

Recepcionista de Clínica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível prática prévia em vendas de serviços de saúde presenciais.

Salário: 1.165,92 + benefícios

3 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência em serviços de vendas de seguro de vida, seguro de carro e vendas parceladas com juros.

Salário: 1.165,92 + benefícios

3 Vagas

Ensino médio completo, sem experiência, curso na área, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: comissão

10 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência na área e ter desenvolvido a função em restaurante.

Salário: 1.400,00+ benefícios

1 Vaga

Auxiliar de mecânico de motos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.100,00 + benefícios

1 Vaga

Superior completo em Publicidade e Propaganda, Marketing, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com criação de sites, vídeos e campanhas publicitárias, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de Contratação será por MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: 1.400,00 + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível Conhecimento avançado em Corel Draw e Vetorização.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Costureira de roupas de noivas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área e vivência com tecidos finos.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Corretor de Imóveis (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência ou curso na área, requisitos imprescindíveis: Conhecimento Intermediário de Informática, CRECI Ativo, disponibilidade de horário e trabalhar em regime de plantão.

Salário: a combinar + benefícios

30 Vagas

Auxiliar de Depósito (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

80 Vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusivo para pessoas com deficiência, estágio)

Superior incompleto em Administração ou RH (estar cursando a partir do 6º semestre a noite), sem experiência.

Salário: bolsa a combinar + benefícios

1 Vaga