SIMM oferece 183 vagas de emprego nesta quinta-feira (19); confira lista

Para se candidatarem, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento.

VAGAS DO SIMM 19-08-2021

Costureira de roupas de noivas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área e vivência com tecidos finos. Vaga zoneada para moradores do Imbuí, Boca do Rio, Narandiba e Doron.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa dicção e informática intermediária, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será regime MEI – Micro Empreendedor Individual. Vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável ter trabalhado com atendimento On line, imprescindível boa dicção e informática intermediária, conforme nova lei trabalhista a forma de contratação será regime MEI – Micro Empreendedor Individual. Vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 3 meses de experiência,imprescindível vivência em VENDA E DISPOSITIVO MÓVEL.

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência do Sistema Colibri e Conhecimento com Hardware e Software.

Salário: 1.300,00 + benefícios

1 Vaga

Mecânico de Caminhão e Máquinas Pesadas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D, Curso técnico de Eletrotécnico e Eletromecânico será um diferencial.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com tinta vinílicas, UV e silk screen automática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conforme a nova lei trabalhista a forma de contratação será Regime de MEI (Micro Empreendedor Individual),requisitos desejáveis: experiência na área e com depilação e massoterapia.

Salário: a combinar + benefícios

15 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conforme a nova lei trabalhista a forma de contratação será em Regime de MEI, requisitos desejáveis: experiência com cabelo feminino (corte e química), cabelo masculino e infantil.

Salário: a combinar + benefícios

6 Vagas

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível curso na área.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível curso na área.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.225,00 + benefícios

3 Vagas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: saber desossar, ter disponibilidade de horário e de trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, , CNH E, imprescindível experiência com Caminhão Bitrem 30N, disponibilidade total para viajar.

Salário: 1.859,47 + benefícios

1 Vaga

Corretor de Imóveis (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento Intermediário de Informática, CRECI Ativo, disponibilidade de horário e trabalhar em regime de plantão.

Salário: a combinar + benefícios

30 Vagas

Assistente de Vendas de Imóveis (estágio)

Ensino médio incompleto (cursando 3º ano a noite) ou Superior incompleto em Qualquer Área (cursando a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, Conhecimento Básico de Informática

Salário: a combinar + benefícios

10 Vagas

Analista de marketing (estágio)

Ensino superior cursando Marketing a partir do 3º semestre, imprescindível habilidade em mídias sociais.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino superior completo – Engenharia Ambiental, 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, disponibilidade para viajar e Inglês intermediário.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Ensino superior completo – Biologia , 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, disponibilidade para viajar e Inglês intermediário.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

80 Vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível Curso de Copeiro ou Garçom.

Salário: 1.283,77 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de depósito (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível conhecimento avançado de Excel.

Salário: 1.102,74 + benefícios

1 Vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em Informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga