SIMM oferece 183 vagas de emprego nesta sexta-feira (20); confira lista

VAGAS DO SIMM 20-08-2021

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 183 vagas de emprego nesta sexta-feira (20), sendo que 84 delas são para pessoas com deficiência.

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com Câmara Fria, disponibilidade para trabalhar noite

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área e vivência com tecidos finos. Vaga zoneada para moradores do Imbuí, Boca do Rio, Narandiba e Doron.