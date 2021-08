Simm Salvador oferece mais de 117 vagas nesta sexta-feira (6)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) de Salvador (BA) oferece mais de 117 de emprego nesta sexta-feira (6). Há chances para profissionais com todos os níveis de escolaridade, em diferentes graus de senioridade.

O grande destaque fica para a posição de Operador de Telemarketing, que reúne 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, com ou sem experiência anterior. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino médio completo e, principalmente boa dicção e conhecimento de informática.

Além disso, outras chances estão disponíveis para as funções de Auxiliar de Cobrança, Serralheiro, Montador de Instrumento de alumínio, Auxiliar de Topografia, Auxiliar de recepção (estágio), Promotor de vendas, Assistente de vendas, Designer gráfico, Cabo de turma, Entregador de Pizza, Padeiro, Açougueiro, Assistente contábil, Gerente de Açougue e Auxiliar Administrativo (vaga exclusivo para pessoas com deficiência).

É importante notar que as vagas são rotativas, o que significa que podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme preenchimento e, ainda, demanda do órgão e das empresas contratantes.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Simm Salvador deverão agendar o atendimento previamente pela internet, clicando aqui. Devido a pandemia de Covid-19, o serviço tem funcionado de forma híbrida, presencial e online, ficando a cargo do candidato a escolha.

Ainda, em uma primeira abordagem os atendentes consultam dados pessoais e currículos, motivo pelo qual é fundamental manter o cadastro sempre atualizado. Assim, caso estejam adequados aos requisitos e perfil das vagas, os candidatos são encaminhados para entrevistas com psicólogo do órgão, que é realizada, atualmente, via chat. Os aprovados receberão uma carta de recomendação para que possam participar do processo seletivo das respectivas empresas solicitantes, conforme necessidade.

Os atendentes do Simm Salvador entram em contato no dia e hora marcados pelo número do WhatsApp. Por isso, é preciso garantir que o telefone está correto no momento da inscrição ou atualização de cadastro.