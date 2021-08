Simone revela motivo da perda de peso: ‘Não só pela minha saúde, mas pelo meu marido’

Nesta quinta-feira (26), a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, usou as redes sociais para dar mais detalhes do seu processo de emagrecimento. A artista confessou que malhar não é a sua praia, mas que está tentando emagrecer pela sua própria saúde e também pelo seu marido.

“É o jeito. Não o tem pra onde correr, a idade chega, os quilos não resolvem sair do corpo da gente, parece que estacionam. Eu odeio, mas o jeito é vir pra esta academia, cuidar desse corpo lindo que estou”, desabafou. Sempre muito brincalhona, Simone ainda revelou que torce para que um dia se acostume ou até goste de fazer exercícios físicos: “Tomara que aconteça o que o povo diz: ‘depois você se acostuma, depois não vai mais querer parar de ir’. Venho rezando todos os dias para que isso aconteça, não tá funcionando, tenho até raiva”.

A cantora aproveitou o momento de conversa com os seguidores para afirmar que o marido, o empresário Kaká Diniz, nunca a pressionou para emagrecer. “Outra coisa, não que ele me cobre, nunca falou nada, me acha linda do jeito que sou, graças a Deus”, disse. Porém, ela revelou que a iniciativa de começar a academia está atrelada ao seu casamento: “Mas também , né, meu amor? Não só pela minha saúde, mas pelo meu marido estou ficando pleníssima”.

Até então, Simone mudou os hábitos alimentares e iniciou uma rotina de exercícios físicos – mesmo a contra gosto. Para ajudar a ter forças, ela disse que escuta louvores enquanto malha. “Para pedir: ‘Deus, me ajude, não largue minha mão, o senhor sabe que preciso pra minha saúde, que não está legal”, contou aos seguidores.