Simony reage sobre críticas por noivo ser 14 anos mais novo

Desde que assumiu o romance com Felipe Rodriguez, Simony vem recebendo algumas críticas pelo fato dele ser 14 anos mais novo que ela. Em entrevista programa Sensacional, da RedeTV!, a cantora revelou que o noivo chega a receber questionamentos através das redes sociais.

“Tem mulher que fala um monte. ‘O que você está fazendo com essa mulher mais velha?'”, contou a artista de 45 anos. O rapaz, por sua vez, rebate as mensagens. “Ele não deixa de responder e me coloca lá em cima. ‘Ela é muito mais bonita que você, é maravilhosa, linda. Ela é tudo”.

A artista disse ainda que não se importa com os comentários ofensivos. “Não tem problema nenhum, isso é preconceito. O importante é que ame”.