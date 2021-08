Simony rememora relacionamento com presidiário: ‘Fiz minha família sofrer’

Após estar no centro de uma polêmica sobre dívida de enxoval, Simony relembrou o relacionamento com o rapper AfroX durante uma entrevista ao podcast Inteligências Ltda.

“Eu fui na TV, com o Gugu e contei a história toda. Eu fui muito julgada. Eu andava no mercado e as mulheres não andavam perto de mim”, iniciou.

“Eu olho hoje e penso: você foi muito doida, né? Onde você estava com a cabeça, menina? Eu tinha 23 anos. Eu fiz minha família sofrer muito, foi muito triste. Eles eram julgados por algo que eu estava envolvida. Minha mãe teve que mudar de cidade. Eu não sabia que ia causar tudo isso”, continuou.

A cantora ainda diz se arrepender do relacionamento e que atualmente teria feito tudo de uma forma diferente.

“Me arrependo, não faria de novo porque hoje eu tenho outra cabeça. Eu já fiz, não dá pra ficar me julgando. Eu tenho a Aysha e o Ryan que são dois filhos maravilhosos. Eu sempre contei toda a história do pai”, concluiu.