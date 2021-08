Sindicato de professores pede fechamento de escolas no Rio por casos de covid-19

Devido ao aumento no número de casos da covid-19 em unidades de ensino do Rio do Janeiro, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio (Sepe) solicitou o fechamento imediato das escolas que registraram casos da doença.

De acordo com relatório do levantamento feito pelo sindicato nas escolas municipais do Rio, houve um “aumento considerável da contaminação” em diversas unidades de ensino do município.

Para justificar o pedido, o Sepe reitera ainda dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Conforme a secretaria, o Rio se encontra em um momento potencial de aumento de casos da variante Delta do vírus.

O sindicato informou que enviou o relatório com os dados do levantamento à Secretaria Municipal de Educação (SME). O documento foi enviado por meio de ofício direto ao secretário Renan Ferreirinha.

“O sindicato continuará insistindo para que o governo municipal feche todas as escolas até que a campanha de vacinação alcance um grau massivo de imunização da população e o município saia da bandeira vermelha (risco alto de contágio, segundo a Secretaria de Estado de Saúde RJ), fase em que se encontra atualmente”, diz o Sepe.

Além de enviar os dados para a SME e pedir o fechamento das escolas, o Sepe solicitou uma reunião de emergência com a pasta.

No entanto, a secretaria afirmou à Agência Brasil que a denúncia do Sepe não procede. O órgão garantiu que as escolas seguem um protocolo sanitário rigoroso. A pasta afirmou ainda que 82% dos pais são favoráveis às aulas presenciais.

Com informações da Agência Brasil.

