Sine Amapá anuncia vagas para diferentes áreas

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) anuncia vagas para diferentes áreas e funções. A oferta é para a cidade de Macapá, capital do estado, e o número de oportunidades disponível pode variar de acordo com as empresas cadastradas no sistema.

Há chances para todos os níveis de escolaridade, de ensino fundamental a ensino superior, e experiência. Dentre as posições, destacam-se as funções de analista de TI, auxiliar de churrasqueiro, auxiliar de chapeiro, assistente administrativo, atendente de restaurante, atendente recepcionista, gerente de contas, fiscal de loja, ferramenteiro, eletricista, doceiro, empregada doméstica, operadora de caixa, operador de empilhadeira, soldador, promotora de vendas, pedreiro de acabamento, repositor, recreador, supervisor comercial (loja), supervisor comercial externo, supervisor comercial interno, telemarketing ativo, técnico de transmissão, manicure, vendedor externo, vendedor interno, vendedor pracista, estágio em secretariado executivo, estágio em administração e estágio em ciências contábeis.

É importante notar que as oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado e, com isso, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda das empresas solicitantes.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se candidatar diretamente na Casa do Trabalhador. Os atendimentos acontecem de 8h às 12h na unidade, que está localizadas na Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita. É importante que os candidatos estejam portando o currículo atualizado, assim como os documentos de identificação, como RG, CPF e carteira de trabalho.

