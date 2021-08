SINE divulga novas vagas de Emprego no Estado do Amazonas; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) do Amazonas faz saber aos interessados a abertura de novas 62 vagas de emprego para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEIS VAGAS Secretária do lar Ensino médio completo 1 Cumim Ensino médio completo 1 Auxiliar de serviços gerais Ensino médio completo 2 Motorista entregador Ensino fundamental 1 Designer gráfico Ensino superior completo 1 Auxiliar de refrigeração Ensino médio completo 2 Estagiário de arquitetura Cursando ensino superior 1 Auxiliar financeiro Ensino médio completo 1 Alimentador de carro leve Ensino médio completo 1 Serviços gerais Ensino médio completo 1 Mecânico motocicleta Ensino médio completo 1 Mecânico em elétrica Ensino médio completo 4 Mecânico de autos Ensino médio completo 2 Encanador industrial Ensino médio completo 6 Operador de CFTV Ensino médio completo 4 Ajudante de obras – telagem Ensino fundamental 1 Técnico de manutenção em equipamentos médicos/hospitalares Ensino técnico 1 Assistente fiscal Ensino superior completo 1 Montador de placa ACM Ensino médio completo 1 Técnico de produção/diagnóstico JR Ensino técnico ou cursando ensino superior 4

Sobre o SINE

Se você está desempregado ou conhece alguém a procura de emprego, saiba que existe em vários estados brasileiros o Sistema Nacional de Emprego (SINE) que é um órgão criado pelo governo federal e que atua com intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário e que tem como principal objetivo a intermediação de mão-de-obra. Ou seja, atua como uma espécie de agência de emprego, intermediando as empresas interessadas em mão-de-obra e no outro lado o trabalhador na busca de uma oportunidade.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.