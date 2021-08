Sine oferece mais de 30 vagas de emprego em Roraima

A semana termina com boas notícias e novas vagas de emprego no norte do Brasil. Isso porque o Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciou a oferta de mais de 30 postos de trabalho em Roraima, nesta sexta-feira (20), para diferentes áreas de atuação e funções.

Há chances para todos os níveis de escolaridade, de ensino fundamental a ensino superior, com ou sem experiência anterior comprovada na carteira de trabalho. Segundo o Sine, a lista de oportunidades contempla posições para atendente de balcão, auxiliar de pessoal, cabista, conferente de carga e descarga, eletricista, gerente de loja, mecânico, monitor de prevenção de perdas, motorista de caminhão, nutricionista, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de empilhadeira, pedreiro, serralheiro, servente de obras, supervisor comercial, supervisor de logística, técnico em manutenção de máquinas, vendedor interno, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (exclusivo para pessoas com deficiência) e empacotador (exclusivo para pessoas com deficiência).

As vagas estão distribuídas em todo o estado e há oportunidades para a capital, Boa Vista, e para os municípios de Cantá, Pacaraima, Amajari e Caracarai.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Sine Roraima deverão fazer o cadastro no sistema de emprego do Departamento de Emprego, Trabalho e Renda da Secretaria de Trabalho e Bem-estar Social (Setrabes), comparecendo à unidade localizada na avenida Mário Homem de Melo, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das das 8h às 12h.

Para tanto, os candidatos devem apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Além disso, aqueles que têm cursos (superior ou técnico) na área em que deseja concorrer podem levar os certificados de conclusão.