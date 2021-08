SineBahia abre mais de 260 vagas em toda Bahia

O SineBahia está com 264 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (27) em toda a Bahia. Entre as funções estão: costureira, empregada doméstica, corretor de imóveis, gerente comercial, técnico de enfermagem, vendedor, promotor de vendas, entre outros.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Confira abaixo a lista de vagas para Salvador e para Região Metropolitana. Neste link, você encontra a lista completa de vagas em outros municípios baianos.

VAGAS PARA SALVADOR

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Obrigatório cursar ensino Técnico em Administração

01 VAGA

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Ensino Médio cursando Técnica em Eletromecânica, Técnico em Refrigeração ou Técnico em Mecânica

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com Maquina Reta

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparação de alimentos

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório cursar a qualificação para de Corretor de Imóveis e possuir vivência com vendas

05 VAGAS

APLICADOR DE SILKSCREEN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com plotagem

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE COMERCIAL

Ensino Superior completo em ADM, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão de Pessoas

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em informática

Salário 3.000,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’

02 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 1.200,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ensino Técnico completo de Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em coleta domiciliar de laboratório

03 VAGAS

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES – TELEFONIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso Técnico em Manutenção de Rede

Salário 1.100,00 + benefício

02 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário para trabalhar sábados, domingos e feriados e residir em Boca da Mata, Trobogy, Bairro da Paz, Cajazeiras, Canabrava, Colinas de Pituaçu, Mussurunga, Nova Brasília, Pau da Lima, São Cristóvão, São Marcos, São Rafael, Sussuarana ou Vale dos Lagos

Salário 1.500,00 + benefício

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de produtos de limpeza

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, moto e disponibilidade para viagens curtas

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR



PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 04 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

Salário 1.300,00 + benefício

04 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CAPAZ NO SHOPPING BARRA

VIGILANTE (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário 1.124,00 + benefício

Diferencial: Possuir noções de informática, CNH ‘A’ ou ‘B’, CNV (Carteira Nacional de Vigilantes) com atualização do curso de Vigilante

15 VAGAS

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 03/09/2021 (sexta-feira), às 09h00. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br, APP: SACDigital ou ligar para 0800 071 5353 / 4020-5353.