SineBahia oferece mais de 200 vagas de emprego em toda a Bahia; veja lista

O SineBahia está com 206 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (06) em toda a Bahia. Entre as vagas, estão mecânico de motor a diesel, supervisor de transportes e analista de logística. Os salários e os benefícios variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço sacdigital.ba.gov.br. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Confira abaixo a lista de vagas para Salvador e neste link para Região Metropolitana e outros municípios baianos

ANALISTA DE REDES SOCIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em MKT a partir do 3º período

Obrigatório conhecimento em Pacote Office

Bolsa Auxílio 600,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

SUPERVISOR DE TRANSPORTES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, habilidade com Word, Power Point e Excel

Salário: 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ESPORTIVOS E DE GINÁSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: 1.100,00 + benefícios

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência com manutenção em equipamentos de ginástica

02 VAGAS

LAVADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘D’

Salário: 1.100,00 + benefícios

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Ensino Superior completo em Logística ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com logística, inglês fluente e conhecimento em informática

Salário 5.494,60 + benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir espanhol avançado

Salário 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência com máquina de fechamento

01 VAGA

COLCHOEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória vivência na área

Salário 2.000,00 + benefícios

02 VAGAS

FRESADOR CNC

Ensino Técnico completo de Mecânico Industrial, Eletromecânica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência na área

05 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso de Refrigeração, NR10 e NR35 e CNH ‘B’

Salário 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória vivência em manutenção de caminhões e ônibus, conhecimento com mecânica a diesel e CNH ‘B’

04 VAGAS

TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no programa Corel

Salário 1.100,00 + benefícios

01 VAGA

Vagas Exclusivas para a Unidade Central do SineBahia

ASSISTENTE DE LOGISTÍCA DE TRANSPORTE

Ensino Superior completo em Logística ou Administração

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento intermediário no pacote Office

Salário: 1.450,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO de AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento e vivência com máquinas pesadas (Volvo, Doosan, JCB, Hyundai)

01 VAGA

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Obrigatório possuir conhecimento e vivência em máquinas pesadas com motor a diesel, transmissão e eixo (Volvo, Doosan, JCB, Hyundai)

01 VAGA

OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para morar em Santa Catarina

Salário 1.663,75 + benefícios

10 VAGAS