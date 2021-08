SiSU 2021/2: Começa hoje a convocação de candidatos na lista de espera

Começa nesta quinta-feira (19) o período de convocação dos candidatos da lista de espera do 2º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021. Desse modo, as instituições de ensino superior já podem começar a divulgar as chamadas para as matrículas.

De acordo com o edital do SiSU 2021/2, a divulgação das chamadas da lista de espera é de responsabilidade de cada instituição. As universidades irão definir também quais são os documentos que deverão ser entregues. Portanto, os candidatos devem ficar atentos aos sites das universidades nas quais disputam uma vaga.

Puderam participar da lista de espera os candidatos que não foram selecionados na chamada única em nenhuma das opções de curso escolhidas. O MEC recebeu as inscrições para a lista de espera entre os dias 10 e 16 de agosto.

Sobre o SiSU 2021/2

Nesta edição, o SiSU contou com a oferta de 62.365 vagas em universidades e outras instituições públicas de ensino superior de todo o país. De acordo com o MEC, as vagas estão distribuídas em 1.932 cursos de graduação ministrados em 70 instituições.

Puderam participar do processo seletivo os candidatos que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) e que obtiveram nota maior que zero na prova de redação. O período de inscrição foi do dia 3 ao dia 6 de agosto.

Durante a inscrição os candidatos puderam escolher duas opções de curso. No entanto, os não convocados na chamada regular só puderam participar da lista de espera para uma das opções de curso indicadas na inscrição. O MEC liberou o resultado da chamada única no dia 10 de agosto.

Confira mais detalhes no edital do SiSU 2021/2.

