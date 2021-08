SiSU 2021/2: IFSC convoca aprovados em lista de espera

O Ministério da Educação (MEC) publicou o resultado da lista de espera do 2º processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021 no dia 19 de agosto. Desse modo, o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) já realizou a convocação dos candidatos aprovados e informou o período de matrícula.

De acordo com a instituição, os candidatos aprovados têm até o dia 27 de agosto, próxima sexta-feira, para realizar a matrícula e enviar toda a documentação descrita no edital. Os documentos devem ser digitalizados e enviados pelo formulário de matrícula do campus para o qual o candidato foi selecionado.

É possível conferir a lista de classificados da lista de espera no site do IFSC.

Conforme o Instituto, os candidatos convocados para lista de espera dos cursos superiores devem manifestar interesse na vaga até o dia 27 de agosto. O IFSC prevê ainda a realização de um ‘chamadão’ em 3 de setembro, caso não haja o preenchimento de todas as vagas após o período de matrícula. Sobre o SiSU 2021/2

Nesta edição, o SiSU contou com a oferta de 62.365 vagas em universidades e outras instituições públicas de ensino superior de todo o país. De acordo com o MEC, as vagas estão distribuídas em 1.932 cursos de graduação ministrados em 70 instituições.

Puderam participar do processo seletivo os candidatos que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) e que obtiveram nota maior que zero na prova de redação. O período de inscrição foi do dia 3 a 6 de agosto, enquanto a divulgação do resultado em chamada única ocorreu em 10 de agosto. O MEC recebeu as inscrições para a lista de espera entre os dias 10 e 16.

Confira detalhes no edital do SiSU 2021/2.

