Só no FI: Camboriú goleia e o acesso está ficando fácil na Série B de Santa Catarina

Florianópolis, SC, 18 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve três jogos nesta quarta-feira pela 12ª rodada com destaque para outra vitória do Camboriú, que venceu onze, de seus doze jogos, e está com 34 pontos ganhos, cada vez mais perto do acesso para a elite do futebol de Santa Catarina de 2022.

LIDER GOLEIA FORA E ABRE 14 PONTOS DE DIFERENÇA DO TERCEIRO COLOCADO

Dos jogos desta quarta-feira, mesmo jogando em Lages, o Camboriú não quis saber do mandante Internacional e goleou por 4 a 0.

BARRA EMPATE, TEM TREINADOR EXPULSO E RECLAMAÇÃO COM A ARBITRAGEM

Além de ter vencido, o Camboriú teve a vantagem de ver o segundo colocado, Barra, apenas empatando em seu campo, na cidade de Itajaí, em 1 a 1 com o Guarani de Palhoça.

Apesar do resultado não ser o esperado, o Barra continua invicto e na vice-liderança da competição, agora com 26 pontos ganhos.

O treinador Moisés Egert, bastante conhecido no interior paulista, reclamou muito da arbitragem de Jeferson Rodrigues Carvalho e acabou sendo expulso perto no final da partida.

EMPATE NO JOGO CONTRA O REBAIXAMENTO

No terceiro jogo desta quarta-feira, em jogo que só valia para o enfrentando contra o rebaixamento, Caçador e Tubarão empataram em 1 a 1 na cidade de Caçador.

DOIS JOGOS NA SEXTA-FEIRA

A rodada será completada com dois jogos na sexta-feira, sendo que em Brusque, o confronto entre Carlos Renaux x Nação é o mais interessante já que as duas equipes tem chances de brigar pelo acesso.

Por fim, na sexta-feira, na Arena Joinville estarão jogando os dois piores times da competição: Fluminense x Atlético Catarinense.

O Fluminense é o único tempo que não venceu na Série B de Santa Catarina.

REGULAMENTO – DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

12ª Rodada

Quarta-Feira – 18/08/2021

Barra 1 x 1 Guarani

Caçador 1 x 1 Tubarão

Inter de Lages 0 x 4 Camboriú

Sexta-Feira – 20/08/2021

15:00 hs – Fluminense x Atlético Catarinense

20:00 hs – Carlos Renaux x Nação

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 34 pontos ganhos

2º) Barra – 26 pontos ganhos

3º) Nação – 20 pontos ganhos

4º) Guarani – 17 pontos ganhos

5º) Carlos Renaux – 15 pontos ganhos

6º) Tubarão – 13 pontos ganhos

7º) Inter de Lages – 12 pontos ganhos

8º) Caçador – 8 pontos ganhos

9º) Atlético Catarinense – 7 pontos ganhos

10º) Fluminense – 4 pontos ganhos

Próxima Rodada – 13ª Rodada

Domingo – 22/08/2021

11:00 hs – Tubarão x Inter de Lages

16:00 hs – Camboriú x Barra

Segunda-Feira – 23/08/2021

15:00 hs – Atlético Catarinense x Caçador

15:00 hs – Guarani x Carlos Renaux

Terça-Feira – 24/08/2021

15:00 hs – Nação x Fluminense