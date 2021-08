Só no FI: Camboriú vence outra. Confira tudo da Série B de Santa Catarina!

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve dois jogos neste domingo, ficando uma partida para a tarde desta segunda-feira no complemento da nona rodada, a última do primeiro turno.

O Camboriú é o líder isolado, tendo aberto oito pontos do terceiro colocado, sinalizando que será um dos times a conquistar o acesso. Barra e Nação lutam pela segunda vaga.

LÍDER CAMBORIÚ GOLEIA JOGANDO FORA

Jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Camboriú confirmou seu favoritismo e, mesmo jogando fora de seus domínio, impôs uma goleada de 3 a 0 em cima do Atlético Catarinense, que chegou esse ano à Série B e faz uma campanha decepcionante, estando na vice lanterna e na iminência de voltar à Série C de Santa Catarina.

Com a vitória, o Camboriú chegou aos 25 pontos ganhos, estando invicto, na liderança da competição e há 670 minutos sem levar gol.

BARRA MANTÉM INVENCIBILIDADE JOGANDO FORA

No outro jogo deste domingo, na cidade de Canoinhas, em confronto direto pelo acesso, Nação e Barra empataram em 1 a 1. O empate mantém o Barra invicto e na segunda colocação, agora com 19 pontos ganhos, ficando o Nação com dois pontos a menos, em terceiro lugar.

TUBARÃO FINALMENTE VENCE

Na abertura da rodada, no sábado, o Tubarão finalmente venceu, derrotando o Guarani, em Palhoça, por 3 a 1. Abel Ribeiro, que nos anos 1980 foi um destacado ponta-esquerda de times como Marília, Ponte Preta, Bahia-BA e Grêmio Maringá-PA, é o treinador do Tubarão.

Abel Ribeiro comanda o Tubarão na Série B do Catarinense

LANTERNA FLUMINENSE PERTO DO REBAIXAMENTO

No outro jogo de sábado, o lanterna Fluminense apenas empatou em 0 a 0 com o Caçador, em partida disputada na Arena Joinville. O Fluminense é o único time que ainda não venceu e, com apenas três pontos ganhos, é o maior candidato ao rebaixamento.

CARLOS RENAUX X BRUSQUE COMPLETAM A RODADA

Completando esta nona rodada e fechando o turno, na tarde desta segunda-feira, em Brusque, o Carlos Renaux receberá o Inter de Lages.

REGULAMENTO – DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 9ª RODADA:

Sábado – 07/08/2021

Guarani 1 x 3 Tubarão

Fluminense 0 x 0 Caçador

Domingo – 08/08/2021

Atlético Catarinense 0 x 3 Camboriú

Nação 1 x 1 Barra

Segunda-feira – 09/08/2021

15:00 hs – Carlos Renaux x Inter

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 25 pontos ganhos

2º) Barra – 19 pontos ganhos

3º) Nação – 17 pontos ganhos

4º) Guarani – 12 pontos ganhos

5º) Inter de Lages – 11 pontos ganhos

6º) Carlos Renaux – 9 pontos ganhos

7º) Tubarão – 8 pontos ganhos

8º) Caçador e Atlético Catarinense – 7 pontos ganhos

10º) Fluminense – 3 pontos ganhos

CONFIRA OS JOGOS DA PRÓXIMA RODADA:

Quarta-Feira – 11/08/2021

15:00 hs – Nação x Atlético Catarinense

15:00 hs – Fluminense x Camboriú

15:00 hs – Caçador x Barra

Quinta-Feira – 12/08/2021

15:00 hs – Inter de Lages x Guarani

15:00 hs – Carlos Renaux x Tubarão