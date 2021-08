Só no FI: Campeonato Gaúcho da A2 começa com alguns treinadores conhecidos

Porto Alegre, RS, 15 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 começou neste final de semana com a presença de 16 equipes, algumas de bastante tradição como Inter de Santa Maria, São Paulo, Cruzeiro e Passo Fundo.

Com jogos divididos entre sábado e domingo, esta primeira rodada teve poucas surpresas e jogos com nível técnico limitado.

ALGUNS TREINADORES CONHECIDOS

Entre os treinadores, alguns que foram ex-jogadores conhecidos, como Claiton Alves, que fez sucesso no Inter-RS e que é o treinador do Bagé. Badico, atacante famoso no interior gaúcho nos anos 1980/90 e que chegou a atuar no Guarani de Campinas, nesta competição é o comandante do Guarany de Bagé.

FEDERAÇÃO GAÚCHO ESTÁ CONFUSA E DESORGANIZADA

Apesar de ter um futebol forte, hoje a Federação Gaúcha de Futebol é uma das mais mal organizadas do Brasil e as equipes do interior têm sofrido com essa falta de boa gestão.

Além de não ter sabido lidar com a pandemia do Corona Vírus em 2020, a Federação Gaúcha sequer definiu vários jogos da próxima rodada da A2, com jogos marcados para o próximo meio de semana e com locais ainda indefinidos.

A FGF está tão desorganizada, que o Campeonato da Segunda Divisão (última divisão estadual) já foi encerrado em julho, com o acessos de Santa Cruz e Gaúcho, sem que a A2 sequer tivesse iniciado.

REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho da A2 tem a participação de 16 equipes, divididos em dois grupos de oito times que jogam entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

Campeonato Gaúcho – A2

Primeira Rodada

Sábado – 14/08/2021

Igrejinha 0 x 2 Brasil de Farroupilha

Glória 0 x 1 Tupi

Veranópolis 2 x 1 União Frederiquense

Cruzeiro 1 x 1 Passo Fundo

Domingo – 15/08/2021

Inter de Santa Maria 1 x 0 São Gabriel

Guarany de Bagé 1 x 0 Guarani de Venâncio Aires

Lajeadense 1 x 0 Bagé

São Paulo 0 x 1 Avenida

Próxima Rodada – Segunda Rodada

Terça-Feira – 17/08/2021

Passo Fundo x Igrejinha

Brasil de Farroupilha x Vacaria

Quarta-Feira – 18/08/2021

União Frederiquense x Cruzeiro

Tupi x Veranópolis

Quinta-Feira – 19/08/2021

Bagé x São Paulo

Guarani de Venâncio Aires x Lajeadense

São Gabriel x Guarany de Bagé

Avenida x Inter de Santa Maria