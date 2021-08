Só no FI: Com jogos nesta 3ª Feira, Série B de SC pode ter time emergente rebaixado

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve dois jogos nesta terça-feira que completaram a oitava rodada do primeiro turno. A surpresa do dia foi a derrota do Tubarão, em seu campo, para o caçula Atlético Catarinense, por 2 a 1.

O Tubarão, que até dois anos atrás fazia sucesso em Santa Catarina e brigava pelo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, tem apenas cinco pontos ganhos e se a competição terminasse nesta rodada, o time seria rebaixado para a Série C.

No outro jogo desta terça-feira, em Caçador, Caçador e Guarani de Palhoça empataram em 1 a 1.

O Fluminense, de Joinville, que empatou com o Inter, em Lages, na segunda-feira, é o único time que ainda não venceu e está na lanterna da Série B com apenas dois pontos ganhos.

RODADAS COM JOGOS FRACCIONADOS E CAMBORIÚ LÍDER ISOLADO

A Federação Catarinense vem fraccionando os cinco jogos de cada rodada em dias alternados e esta rodada foi iniciada no domingo, com o líder Camboriú vencendo o Nação por 2 a 0.

Celso Rodrigues é o treinador do líder Camboriú

PRIMEIROS COLOCADOS COM UM JOGO A MENOS E CONFRONTO NA QUINTA-FEIRA

Camboriú, com 21 pontos ganhos e Barra, com 17 pontos, são os dois primeiros colocados e os únicos invictos e se enfrentarão nesta quinta-feira, em Itajaí. A partida é válida pela quarta rodada e já era para ter sido realizada, mas acabou transferida.

DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

8ª Rodada

Domingo – 01/08/2021

Camboriú 2 x 0 Nação

Segunda-Feira – 02/08/2021

Barra 3 x 3 Carlos Renaux

Inter 0 x 0 Fluminense

Terça-Feira – 02/08/2021

Caçador 1 x 1 Guarani

Tubarão 1 x 2 Atlético Catarinense

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 21 pontos ganhos

2º) Barra – 17 pontos ganhos

3º) Nação – 16 pontos ganhos

4º) Guarani – 11 pontos ganhos

5º) Inter de Lages – 11 pontos ganhos

6º) Carlos Renaux – 9 pontos ganhos

7º) Atlético Catarinense – 7 pontos ganhos

8º) Caçador – 6 pontos ganhos

9º) Tubarão – 5 pontos ganhos

10º) Fluminense – 2 pontos ganhos

Próximos Jogos

4ª Rodada – Jogo Atrasado

Quinta-Feira – 05/08/2021

15:00 hs – Barra x Camboriú

9ª Rodada

Sábado – 07/08/2021

15:00 hs – Guarani x Tubarão

21:00 hs – Fluminense x Caçador

Domingo – 08/08/2021

15:00 hs – Atlético Catarinense x Camboriú

15:00 hs – Nação x Barra

Segunda-Feira – 09/08/2021

15:00 hs – Carlos Renaux x Inter